Fatih Terim'den Arda Turan'a destek!

Yayınlanma: 21.05.2023 - 17:13

Güncelleme: 21.05.2023 - 17:16

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a destek için maçı tribünden takip ediyor.

GALATASARAYLI YILDIZTRİBÜNDE

Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ediyor.