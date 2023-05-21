Fatih Terim'den Arda Turan'a destek!
Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek verdi.
Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a destek için maçı tribünden takip ediyor.
GALATASARAYLI YILDIZTRİBÜNDE
Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ediyor.
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