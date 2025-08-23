Blackburn, Hull City'e acımadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.08.2025 16:45:00
İngiltere Championship 3. haftasında Hull City, Blackburn Rovers karşısında 3-0 mağlup oldu.

İngiltere Championship'in 3. hafta karşılaşmasında Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Blackburn Rovers 3-0 kazandı.

Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ryan Hedges, 47. dakikada Yuki Ohashi ve 50. dakikada Todd Cantwell kaydetti.

Hull City'nin yeni transferlerinden John Lundstram ilk 11 başlarken, Babajide Akintola ise 68. dakikada oyuna dahil oldu. Trabzonspor'dan alınan Enis Destan ise maç kadrosunda yer almadı.

Blackburn Rovers bu galibiyetle birlikte ligdeki ilk puanlarını alırken, Hull City ise ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

