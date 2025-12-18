Bordo-Mavililer, ilk maçında evinde Alanyaspor’a tek golle yenildi: Trabzon kupada kayıp

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında evinde Alanyaspor’a 1-0 yenildi. Trabzonsporlu Sikan’ın 53. dakikadaki şutunda top üst direkten döndü. 83’te Muçi’nin karşı karşıya vuruşunu kaleci Victor kurtardı. 84. dakikada Trabzonspor elle müdahale itirazıyla penaltı bekledi.

Hakem Mehmet Türkmen bir süre VAR’ı dinledi ama sonrasında “VAR çalışmıyor” diyerek pozisyonu izlemeyip oyunu devam ettirdi. Karadeniz ekibi son dakikalarda önemli pozisyonlar buldu, kaleci Victor üst üste kritik kurtarışlar yaptı. Bordo-Mavililerde Afrika Kupası’na giden Onuachu, Oulai, sakat Visca, Baniya, Mustafa ve Folcarelli oynamadı.