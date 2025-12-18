Bordo-Mavililer, ilk maçında evinde Alanyaspor’a tek golle yenildi: Trabzon kupada kayıp

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.12.2025 04:00:00
Hayri Güner
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında Alanyaspor’a 1-0 yenilen Trabzonspor, 84. dakikada elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen’in VAR’ı bir süre dinledikten sonra “VAR çalışmıyor” diyerek pozisyonu izlememesi bordo-mavililerin tepkisine yol açtı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında evinde Alanyaspor’a 1-0 yenildi. Trabzonsporlu Sikan’ın 53. dakikadaki şutunda top üst direkten döndü. 83’te Muçi’nin karşı karşıya vuruşunu kaleci Victor kurtardı. 84. dakikada Trabzonspor elle müdahale itirazıyla penaltı bekledi.

Hakem Mehmet Türkmen bir süre VAR’ı dinledi ama sonrasında “VAR çalışmıyor” diyerek pozisyonu izlemeyip oyunu devam ettirdi. Karadeniz ekibi son dakikalarda önemli pozisyonlar buldu, kaleci Victor üst üste kritik kurtarışlar yaptı. Bordo-Mavililerde Afrika Kupası’na giden Onuachu, Oulai, sakat Visca, Baniya, Mustafa ve Folcarelli oynamadı.

