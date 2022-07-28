Borja Sainz Giresunspor'da!
Giresunspor, İspanyol futbolcu Borja Sainz'ı transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, İspanyol futbolcu Borja Sainz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Borja Sainz'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- Galatasaray, Fredrik Midtsjö için anlaştı
- Kadıköy'de Vladimir Putin sesleri!
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı