Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Hareketi tepki çekmişti...

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:44

Portekiz Milli Takımı'nın kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes'in karşılaşması sosyal medyaya damga vurmuştu. Konuyla ilgili tepki çeken Bruno Fernandes'ten açıklama geldi.

Ronaldo ile bir sorunu olmadığını söyleyen Fernandes, "Videonun sesli halini izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü Cristiano, benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm. Cristiano ile sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

Manchester United'da sıkıntılı günler yaşayan Ronaldo geçtiğimiz günlerde kulübü ve teknik direktör Erik ten Hag hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

United’dan takım arkadaşı ve vatandaşı olan Bruno Fernandes’in milli takım kampında Ronaldo ile tokalaşmaması dikkat çekmişti. İkilinin soğuk diyaloğu kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.



