Sivasspor'da Dia Saba problemi büyüyor
Süper Lig ekibi Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba'nın, Dünya Kupası'nın ardından gelecek ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Sivasspor'un bu sezonki yıldız isimlerinden Dia Saba, ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sivasspor yönetimi, sezon sonuna kadar takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.
Dia Saba, bu sezon 17 maçta 5 gol, 5 asistle takımın en etkili oyuncusu olarak ön plana çıktı. Sezon başında transfer edilirken kenti gezen, ancak eşini Sivas'a gelmeye ikna edemeyen Dia Saba, bu süreci yalnız geçirmişti. Eşi kente gelmediği için mutsuz olan Dia Saba'nın takımdan ayrılma kararı almasında bu durumun etkili olduğu öğrenildi.
MENAJERİ ÇAĞRILDI
Fanatik'in haberine göre, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapacak olan Yiğidolar'ın sorunu ortadan kaldırmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Dia Saba'nın adı son dönemde Arap Yarımadası'ndan da takımlarla anılmıştı.
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