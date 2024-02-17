Burak Kızılhan: 'Biz 'zemin' demedik, delikanlı gibi oynadık'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kızılhan, 'Biz 'zemin' demedik, delikanlı gibi oynadık' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:08
Burak Kızılhan: 'Biz 'zemin' demedik, delikanlı gibi oynadık'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DELİKANLI GİBİ ÇIKTIK, OYNADIK"

Göz Atın
Galatasaray ikna oldu! Sacha Boey, Bayern Münih'te...

Galatasaray ikna oldu! Sacha Boey, Bayern Münih'te...
Cengiz Ünder yıldızlaştı: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü

Cengiz Ünder yıldızlaştı: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü

Maçtaki kötü zemine değinen Kızılhan, "Çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi, taraftar susmadı Takımımız ciddi mücadele verdi. Saha şartlarını gördük. Stadyum zeminleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'deki zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Sadece bu konuşuluyor son günlerde. Rizespor'un zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk.  Yağmur bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Biz bunu hiçbir zaman diğer takımlar gibi bir pazarlık unsuru yapmadık, gündeme taşımadık, delikanlı gibi çıktık mücadele verdik, 3 puanı aldık. Bundan sonra 12-13 hafta kaldı. Her hafta bir final olacak. TFF'nin özellikle stadyumlarla ilgili kararları yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü zemin olmaz. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak oynayacak. Bu, bu kadar basit. Bu akşam hep beraber izledik." sözlerini sarf etti.

"ARDA KARDEŞLER'DEN KURTULMAMIZ LAZIM"

Hakem yönetimini eleştiren Kızılhan, "Hakemin vermiş olduğu kararların çoğu rakip takım lehine. Verilen vermeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, tamamen rakip takım lehine. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basılıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Szymanski'ye yapılan hareket kırmızı kart. Olacak iş değil. Arda Kardeşler'in Fenerbahçe'ye karşı yaptıkları çok net. Çok açık şekilde bellidir ki, Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor." sözlerini sarf etti.


fenerbahçe haberleri çaykur rizespor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri galatasaray haberleri Burak Kızılhan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray, Sparta Prag'ı mağlup etti: İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray, Sparta Prag'ı mağlup etti: İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…

Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…
17 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 17 Şubat Cumartesi burç yorumları

17 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 17 Şubat Cumartesi burç yorumları
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Anagold işçilerinden Maden-İş sendikasına sert tepki: 'Arkadaşlarımızın toprak altında olmasının en büyük sebebi bunların işverenlerle yaptığı peşkeş'

Anagold işçilerinden Maden-İş sendikasına sert tepki: 'Arkadaşlarımızın toprak altında olmasının en büyük sebebi bunların işverenlerle yaptığı peşkeş'
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız
Maça damga vurmuştu: Galatasaray'dan Fernando Muslera sözleri!

Maça damga vurmuştu: Galatasaray'dan Fernando Muslera sözleri!
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!