Burak Kızılhan: 'Biz 'zemin' demedik, delikanlı gibi oynadık'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:08

Güncelleme: 17.02.2024 - 22:08

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DELİKANLI GİBİ ÇIKTIK, OYNADIK"

Maçtaki kötü zemine değinen Kızılhan, "Çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi, taraftar susmadı Takımımız ciddi mücadele verdi. Saha şartlarını gördük. Stadyum zeminleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'deki zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Sadece bu konuşuluyor son günlerde. Rizespor'un zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk. Yağmur bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Biz bunu hiçbir zaman diğer takımlar gibi bir pazarlık unsuru yapmadık, gündeme taşımadık, delikanlı gibi çıktık mücadele verdik, 3 puanı aldık. Bundan sonra 12-13 hafta kaldı. Her hafta bir final olacak. TFF'nin özellikle stadyumlarla ilgili kararları yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü zemin olmaz. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak oynayacak. Bu, bu kadar basit. Bu akşam hep beraber izledik." sözlerini sarf etti.

"ARDA KARDEŞLER'DEN KURTULMAMIZ LAZIM"

Hakem yönetimini eleştiren Kızılhan, "Hakemin vermiş olduğu kararların çoğu rakip takım lehine. Verilen vermeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, tamamen rakip takım lehine. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basılıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Szymanski'ye yapılan hareket kırmızı kart. Olacak iş değil. Arda Kardeşler'in Fenerbahçe'ye karşı yaptıkları çok net. Çok açık şekilde bellidir ki, Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor." sözlerini sarf etti.