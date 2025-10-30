Burak Sidar ile yollar ayrıldı: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit dönemi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 16:58:00
AA
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollarının ayrıldığını duyurdu. Sidar'dan boşalan göreve ise Sarp Yiğit getirildi.

 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollar ayrıldı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başından bu yana kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

GÖREVE SARP YİĞİT GETİRİLDİ

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi'nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit'e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maç sonunda, 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

