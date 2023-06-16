Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor
Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapacak.
Fortuna Sittard'dan ayrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönüyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Yılmaz'ın Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi.
Burak Yılmaz'ın yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alacağı kaydedildi.
"BENİMLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ VARDIR"
Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladığı basın toplantısında Şenol Güneş için konuşmuştu.
Burak Yılmaz, basın toplantısında, şu sözleri kullanmıştı:
"Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benimle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benimle alakası düşüncesi vardır. Tabii olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum."
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