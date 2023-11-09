Burak Yılmaz ve takıma protesto! Sergen Yalçın'a tezahüratı...
Beşiktaşlı taraftarlar, takımı ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı protesto etti. Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında takıma ve teknik sorumlusu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.
"Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Beşiktaş taraftarları, daha sonra Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.
Beşiktaş taraftarları tepkilerin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.
İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise Beşiktaşlı taraftarlar "Formayı çıkarın, ....... gidin" diye bağırdı.
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