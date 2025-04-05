Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkacak
27. hafta müsabakalarının pazar günü oynanacağı TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta liderliğini sürdüren Bursaspor'un pazar günü oynanacak müsabakaların ardından 2. Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.
TFF 3. Lig'de son 4 hafta öncesinde gruplarında lider olan ekiplerden Bursaspor, pazar günkü müsabakaların ardından 2. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.
TFF 3. Lig'de normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekipler, doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında lideri takip eden beşer takım ise play-off'ta 2. Lig'e yükselecek 2 takımdan biri olmak için mücadelesini sürdürecek.
Gruplarında son 3 sırayı alacaklar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
27. HAFTA MÜCADELELERİ PAZAR GÜNÜ
Ligde 27. hafta müsabakalarının hepsi pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk elde ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, 1. Grup'ta pazar günkü maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir.
Karşıyaka'nın 7 puan önünde bulunan yeşil-beyazlı ekip, pazar günü 23 Elazığ FK'yi yenmesi ve rakibi Karşıyaka'nın deplasmanda HG Hospital Kahramanmaraşspor'a mağlup olması halinde bitime 3 hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
1. Grup
Karşıyaka, Düzce Cam Düzcespor, Belediye Kütahyaspor, Muşspor ve Silifke Belediyespor'un play-off barajında olduğu 1. Grup'ta 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor ve Ergene Velimeşespor da düşme hattında yer alıyor.
2. Grup
Lider Muğlaspor'un 5 puanlık avantajla girdiği 2. Grup'ta Balıkesirspor, Silivrispor, Yurt Et Amasyaspor FK, Uşakspor ve Etimesgut play-off için iddiasını sürdürüyor.
Adıyaman FK'nin veda ettiği ligde Nevşehir Belediyespor ve Beykoz İshaklıspor da küme düşme hattında bulunuyor.
3. Grup
Ayvalıkgücü Belediyespor'un 55 puanla zirvede yer aldığı 3. Grup'ta Aliağa Futbol, 52 Orduspor FK ve Küçükçekmece Sinopspor play-off barajında yer almayı garantiledi.
Çorluspor 1947 ve Osmaniyespor FK de play-off barajında yer alıyor. Viranşehir Belediyespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ve Karabük İdmanyurduspor da lige tutunma mücadelesini son 4 haftaya taşıdı.
4. Grup
Lider Mardin 1969'un 59 puanının bulunduğu 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor, Kolibri Ağrı 1970, Zonguldakspor FK, Orduspor 1967 ve Akedaş EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor play-off konumunda bulunuyor.
7 Eylül Turgutlu 1984 ve Denizlispor'un küme düşme hattında yer aldığı grupta yirmişer puana sahip iki ekipten Edirnespor, Büyükçekmece Tepecikspor'un gerisinde düşme potasında mücadelesini sürdürüyor.
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