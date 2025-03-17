Bursaspor'da Batalla dönemi sona erdi!
Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;
"Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.
Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna Duyuru— Bursaspor (@BursasporSk) March 17, 2025
Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.
Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. pic.twitter.com/XNRP1XWY7G
Etiketler: #Pablo Martin Batalla #Bursaspor #ayrılık
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