Bursaspor'da Batalla dönemi sona erdi!

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bursaspor'da Batalla dönemi sona erdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:57

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

 


Etiketler: #Pablo Martin Batalla #Bursaspor #ayrılık

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