Cagliari - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:46
Cagliari - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

CAGLİARİ - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

CAGLİARİ - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Cagliari, ligde oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Sassuolo ise kendi sahasında ağırladığı Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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