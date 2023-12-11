Cagliari - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sassuolo, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLİARİ - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
CAGLİARİ - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Cagliari, ligde oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Sassuolo ise kendi sahasında ağırladığı Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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