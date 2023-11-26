Francesco Camarda Serie A tarihine geçti: Milan kötü serisine son verdi!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:32
Francesco Camarda Serie A tarihine geçti: Milan kötü serisine son verdi!
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İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Theo Hernandez attı.

Francesco Camarda

CAMARDA SERIE A TARİHİNE GEÇTİ

Milan'da 2008 doğumlu Francesco Camarda, 83. dakikada Luka Jovic yerine oyuna dahil oldu. İtalyan futbolcu Camarda, Serie A tarihinde maça çıkan en genç oyuncu oldu. (15 yaş, 260 gün)

Milan, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Bu sonucun ardından Milan 26 puana yükseldi. Fiorentina 20 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Fiorentina, Salernitana'yı ağırlayacak.


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