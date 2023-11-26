Francesco Camarda Serie A tarihine geçti: Milan kötü serisine son verdi!
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Theo Hernandez attı.
Francesco Camarda
CAMARDA SERIE A TARİHİNE GEÇTİ
Milan'da 2008 doğumlu Francesco Camarda, 83. dakikada Luka Jovic yerine oyuna dahil oldu. İtalyan futbolcu Camarda, Serie A tarihinde maça çıkan en genç oyuncu oldu. (15 yaş, 260 gün)
Milan, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Bu sonucun ardından Milan 26 puana yükseldi. Fiorentina 20 puanda kaldı.
Milan, gelecek hafta sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Fiorentina, Salernitana'yı ağırlayacak.
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