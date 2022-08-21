CANLI ANLATIM : Beşiktaş - Fatih Karagümrük
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmanın bütün detayları ve canlı anlatımı Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih, Berkay, Muleka, N'Koudou, Weghorst
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, Diagne
Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.
İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.
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