CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Kasımpaşa (16:00)

03 Ekim 2021 Pazar, 14:19

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla Süper Lig 'e dönüyor. Lider Fenerbahçe rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hem de liderliğini devam ettirmek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda galibiyet arayacak. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay | Serdar (Novak) Kim Min-Jae, Szalai | Osayi, Gustavo, Mert Hakan (Zajc), Ferdi | Rossi, Berisha, Valencia.

Kasımpaşa: Ertuğrul | Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren | Travnik, Sadiku, | Eysseric, Hajradinovic, Yusuf | Umut.

Geçtiğimiz hafta Hatay deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe hafta arasında Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a Kadıköy'de kaybetti. Sarı lacivertliler Kasımpaşa'ya rakip olduğu son 17 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe aynı miktarda puanı daha önceki 11 maçta kaybetmişti.

Konuk ekip Kasımpaşa ise geçtiğimiz hafta sahasında İttifak Holdig Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 3 maçlık mağlubiyet serisini durdursa da lacivert beyazlıların galibiyet hasreti de 5 maça çıkmış oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 10 lig maçını da kazanamadı. Lacivert beyazlı ekip ayrıca deplasmanda oynadığı son 14 lig maçının da yalnızca birini kazanabildi.

Fenerbahçe hem Avrupa mesaisinde aldığı mağlubiyetin yaralarını sarmak hem de ligde zirve yarışında kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Kasımpaşa ise 5 maçlık 3 puan hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor.



