CANLI ANLATIM | Gaziantep 0-0 Trabzonspor
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.
İşte 11'ler...
GAZİANTEP FK: Günay, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Doğan, Joao, Sagal, Maxim, Caulker, Kitsiou
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
İki takımın sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı ise Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
CANLI ANLATIM | Gaziantep 0-0 Trabzonspor
33' Gaziantep FK tek paslarla ceza sahasına girdi. Muhammet Demir'in penaltı noktası üzerinden ayağının dışıyla yaptığı vuruş Uğurcan'ın ardından direğe çarptı.
30' Joao Figueiredo'nun yayın biraz gerisinden çekmeye çalıştığı şut savunmadan sekip kaleci Uğurcan'da kaldı.
25' Gaziantep FK çok tehlikeli geldi. Ceza sahasına girmeden uzak köşeye plasesini vuran Joao Figueiredo'nun şutu Uğurcan tarafından kornere çelindi.
19' Trabzonspor çok tehlikeli geldi ceza sahası içinde Visca'nın çıkardığı sert topa Cornelius kafayı vurdu. Direğe çarpan top kale çizgisine paralel şekilde giderken kaleci Günay uzaklaştırdı.
15' Gaziantep FK kalabalık geldi. Tek paslarla hücumda çoğalan ev sahibi ekip orta saha yakınlarında Dorukhan'ın Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrası faul bekledi.
12' Sol kanatta Nwakaeme'nin başlattığı atakta top sağ kanada çevrildi. Bruno Peres'in ortası savunmadan sektikten sonra Abdülkadir Ömür'ün uzaktan çektiği şut üstten auta gitti.
9' Gaziantep FK, Sagal-Maxim iş birliği ile topu savunmadan çıkardı. Savunma arkasına hareketlenen Muhammet Demir'den önce Trabzonspor savunması topu taca attı.
6' Gaziantep FKnın hızlı çıkmak isterken yaptığı faul sonrası Abdülkadir Ömür yaklaşık 30 metreden bir frikik kullandı. Top üstten autta.
4' Savunma arkasına koşu atan Cornelius topla buluşmadan önce Caulker topu kornere attı.
3' Gaziantep FK taç çizgisi hizasında Denswil'in Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası serbest vuruş kazandı. Caulker'ın kafa vuruşu sonrası top üstten autta.
2' Trabzonspor'un Marek Hamsik ile yaklaşık 50 metreden kullandığı serbest vuruş kaleci Günay'da kaldı.
1' Karşılaşma Erkan Özdamar'ın işareti ile başladı.
İki takımın eksikleri
Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak.
Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.
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