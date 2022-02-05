CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. 16:00'da başlayan mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Canlı | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
41’ Kasımpaşa takımından Mortadha Ouanes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
30’ Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza
sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan
çekilen şut çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken isim Evren Eren
Elmalı.
25’ Anthony Nwakaeme rakip ceza sahasına girmeden şansını
deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
21’ Ceza sahası içinde topla buluşan Michal Travnik, sağ
çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
19’ Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı tarafından çekilen
şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
12’ Kasımpaşa takımından Tarkan Serbest tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
6’ Edin Visca takımını öne geçiren golü atıyor.
3’ Umut Bozok, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
1' Maç başladı.
KASIMPAŞA’NIN FORMU YÜKSEK
Ligde çıktığı son 5 maçı kazanan Kasımpaşa, iyi gidişini Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla 13. sırada girdi.
TRABZONSPOR ZİRVEDE
Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Trabzonspor ise hanesine yazdırdığı 54 puanla zirvede yer alıyor.
Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.
ARALARINDAKİ MÜCADELE
İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.
TRABZON’DAKİ SONUÇLAR
Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
SAKAT VE CEZALILAR
Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Ryan Donk ile sakatlığı süren Jeffrey Bruma, karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Loret Sadiku ile Valentin Eysseric'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut
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