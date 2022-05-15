Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe 0-0 Fatih Karagümrük

15 Mayıs 2022 Pazar, 17:17

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Üst üste ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı ve puanını 70 yaptı. Fatih Karagümrük ise 57 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 0-0 Fatih Karagümrük

90+2' Fenerbahçe gole yaklaştı! Luiz Gustavo uzak mesafeden gelişine çok iyi vurdu. Viviano topu zorlukla kornere çeldi.

82' Kornerden yapılan ortada ceza alanında yerde kalan Serdar Aziz, penaltı bekledi. Karar devam.

78' Karagümrük gole çok yaklaştı! Caner Erkin'in ortasında Pesic kale ağzında kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

76' Karamoh savunma arkasına hareketlendi, Altay rakibinden önce topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

68' Savunmadan seken topta İrfan Can Kahveci Vivano'dan önce araya girip topa dokunmak istedi ancak İtalyan kaleci başarılı.

66' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel sol ayağıyla uzak köşeye vurmak istedi, Viviano başarılı.

63' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ceza alanı içinde Zajc ile verkaç yapıp topu önünde bulan Rossi'nin vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

62' İrfan Can Kahveci üst üste çalımlarla sağ kanattan çizgiye indi ve ortasını yaptı, Serdar Dursun'dan önce Burak araya girdi.

59' Sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top farklı şekilde auta çıktı.

58' İrfan Can ceza alanı önünden şutunu çekti, top Luckassen'den sekip Karagümrük'te kaldı.

51' Nazım Sangare ve Caner Erkin ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İkinci oyuncu da yerden kalkamayınca hakem oyu nu durdurdu.

50' Davide Biraschi, sağ kanattan hareketlenen Fabio Borini'yi savunma arkasına kaçırmak istedi, top dışarıdan çevrildiği için hakem oyunu durdurdu.

49' Diego Rossi, çalımlarla sol kanattan gelip ceza alanında yerde kaldı. Fenerbahçe, penaltı bekledi, karar devam.

39' Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı! Aleksandar Pesic'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Altay zorlukla kornere çeldi.

37' Fenerbahçe gole yaklaştı! İrfan Can'ın kullandığı kornerde Serdar Dursun, Viviano'dan önce kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

34' Osayi-Samuel, sol çaprazda müsait durumda topla buluştu. Uzak köşeye plase deneyen Osayi-Samuel'in vuruşu az farkla auta çıktı.

25' İrfan'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Serdar Dursun topuk pasıyla tekrar Serdar Dursun'a oynamak istedi, Burak Bekaroğlu kademede.

23' Caner'in kullandığı kornerde ön direkte Borini kafayı vurdu, kaleci Altay son anda topu kurtardı.

22' Emre Mor yine sağ kanattan gelip ceza alanına girmek istedi, yine Tisserand araya girerek topu kornere gönderdi.

21' Emre Mor, sağ kanattan çalımlarla mesafe kat ederek Borini'ye oynadı. Marcel Tisserand araya girerek topu uzaklaştırdı.

19' İrfan Can Kahveci, sağ kanatta Derrick Luckassen'den şık bir hareketle sıyrılıp yerden ortaladı. Savunma araya girdi. İrfan'ın çalımı tribünlerden alkış aldı.

11' Miha Zajc uzun topla İrfan Can Kahveci'yi kaçırmak istedi, son anda Derrick Luckassen araya girerek topu taca gönderdi.

8' Diego Rossi, sol çaprazdan ceza alanına giren İrfan Can'ı gördü, İrfan'ın topukla tekrar Rossi'ye oynama çabası aut ile sonuçlandı.

7' Pesic, orta alanda kaptığı topu uzun oynayarak Ahmed Musa'yı savunma arkasına kaçırmak istedi, Nazım Sangare araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

6' Fenerbahçe kalabalık Fatih Karagümrük savunmasını tek paslarla aşarak rakip yarı alana yerleşti, Ferdi'nin pasını orta alanda Pesic kesti.

5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Önde baskıyla kazanılan topta Bright Osayi-Samuel kaleci ile karşı karşıya kaldı, Viviano gole izin vermedi.

4' Emre Mor çalımlarla ilerleyip sol kanattaki Ahmed Musa'yı görmek istedi, Nazım son anda araya girdi.

1' Karşılaşma Halil Umut Meler'in işareti ile başladı.