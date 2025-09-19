Canlı Anlatım: Göztepe - Beşiktaş | Canlı Yayın - Trendyol Süper Lig'i 6. haftası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.
Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.
İŞTE 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson
Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham
CANLI ANLATIM | GÖZTEPE 2-0 BEŞİKTAŞ
36' David Jurasek'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tammy Abraham'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
35' SARI KART | Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Junior Olaitan, hızlı atağı kesmek için topla birlikte ilerleyen Rafa Silva'ya müdahalede bulununca Mehmet Türkmen tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
22' Junior Olaitan'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert Günok topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Janderson'un altıpas önünden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.
19' GOL | Göztepe, Rhaldney Gomes'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Janderson'un ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasında Arda Kurtulan'dan seken topu önünde bulan Rhaldney Gomes, arka direkten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
16' SARI KART | Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Arda Kurtulan, Demir Ege Tıknaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Mehmet Türkmen tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
4' GOL | Göztepe, Juan'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kullanılan taş atışı sonrasında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topta, altıpas önünde Heliton'dan seken topu önünde bulan Juan, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
2' Hızlı gelişen atakta El Bilal Toure, Tammy Abraham, Vaclav Cerny arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Vaclav Cerny'nin altıpas önünden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!