Yayınlanma: 19.12.2023 - 19:17

Güncelleme: 19.12.2023 - 20:45

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Ali Şansalan görev yapıyor.

İŞTE 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil,Okan Erdoğan, Deli, Ali Yaşar, Muammer, Ndao, Loshaj, Ethemi, Jackson.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu.

CANLI ANLATIM | İstanbulspor 1-1 Trabzonspor

43' Sol çaprazda topu alan Bakasetas penaltı noktası üzerine sert çevirdi. Simon Deli'nin uzaklaştırdığı top Visca'ya çarparak auta gitti.

39' GOL | İstanbulspor skoru 1-1 yaptı! Ceza alanına doğru gönderilen yüksek topta Larsen'in istediği gibi uzaklaştıramadığı topta Ndao araya girdi. Ndao'nun sürüklediği topta Muammer'in kaleye vuruşu kalecinin bakışları arasında ağlara gitti.

29' Ceza sahası içine giren Trezeguet rakibinden sıyrılıp kaleye vurdu. Alp Arda sert gelen topu kornere çeldi.

28' Eren Elmalı'nın kalecisine kafayla pası kısa düştü. Uğurcan Çakır son anda kalesinden açılarak topu uzaklaştırdı. Atağın devamında Ethemi'nin sol kanattan ortasında Berat'tan sekip kaleye yönelen top kalecide kaldı.

25' Trabzonspor'da savunma arkasına sarkan Visca'nın sol kanattan içeriye ortaladığı topta kaleci topu yumrukladı. Atağın devamında Bakasetas'ın şutu iki kez savunmadan döndü.

21' Sağ kanatta topu alan Alassane Ndao hızlı ceza sahası içine girdi. Ndao'nun pasında topu alan Demeaco Duhaney son çizgiye inip ortaladı ancak top Uğurcan Çakır'da kaldı.

11' GOL | Trabzonspor, Trezeguet ile 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Stefano Denswil'in kafa vuruşunu kaleci Alp güçlükle çıkardı. Trezeguet, kaleciden seken topu ağlara yolladı.

7' Anastasios Bakasetas ile ikiye bir yapan Trezeguet ceza sahası dışından sert vurdu ancak top stadyumun dışına gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.