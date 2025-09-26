Cumhuriyet Gazetesi Logo
Canlı Yayın: Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig'i 7. haftası

Canlı Yayın: Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig'i 7. haftası

26.09.2025 19:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Canlı Yayın: Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig'i 7. haftası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.

Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.

İşte 11'ler...

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Eren, Sane, Barış Alper, Icardi

İlgili Konular: #galatasaray #Canlı yayın #Alanyaspor