Canlı Yayın: Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig'i 7. haftası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.
Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.
Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.
İşte 11'ler...
Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Eren, Sane, Barış Alper, Icardi