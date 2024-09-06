CANLI YAYIN: Galler - Türkiye CANLI ANLATIM - 2023 / 2024 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup

Yayınlanma: 06.09.2024 - 20:45

Güncelleme: 06.09.2024 - 20:45

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak. Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

İŞTE 11'LER

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper