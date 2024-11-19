CANLI YAYIN: Karadağ 0-0 Türkiye CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 UEFA Uluslar B Ligi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 21:47

Güncelleme: 19.11.2024 - 22:45

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Niksic Şehir Stadı'nda 22.45'te başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalıyor. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.

Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.

Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

CENTİLMENLİK PUANI

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.

Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. Gruptaki Galler-İzlanda maçı da TSİ 22.45'te başlayacak.

İŞTE 11'LER

KARADAĞ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic

TÜRKİYE: Mert Günok, Kaan, Merih, Emirhan, Eren, Okay, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan

CANLI ANLATIM | KARADAĞ 0-0 TÜRKİYE

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.