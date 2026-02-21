CANLI YAYIN: Konyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada Furkan Ürün ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Morten, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-0 Galatasaray

24' Muleka ile Uğurcan’ın girdiği hava topu mücadelesinde Uğurcan yerde kaldı.

18' Sane kontra atakta topla beraber ceza sahası içerisine girdi ama içeriye çeviremeden Konyaspor savunması araya girdi.

12' Icardi, ceza sahası içini karıştırdı ama topu kontrolü edemedi ve top auta gitti.

11' Galatasaray, maç başından bu yana Uğurcan Çakır'ın savunma arkasına attığı uzun toplarla atağa çıkmayı deniyor.

8' Deniz Türüç bu sefer diğer kanattan orta denedi ancak Singo araya girerek kornere gönderdi.

6' Deniz Türüç'ün ortasına Lemina müdahale ederek topu kornere gönderdi.

5' Muleka'nın ceza sahasının dışından denediği şutta araya savunma girdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı