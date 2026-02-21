Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Konyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Konyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesi

21.02.2026 19:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Konyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesi

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada Furkan Ürün ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapıyor. 

Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Morten, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-0 Galatasaray

24' Muleka ile Uğurcan’ın girdiği hava topu mücadelesinde Uğurcan yerde kaldı.

18' Sane kontra atakta topla beraber ceza sahası içerisine girdi ama içeriye çeviremeden Konyaspor savunması araya girdi.

12' Icardi, ceza sahası içini karıştırdı ama topu kontrolü edemedi ve top auta gitti.

11' Galatasaray, maç başından bu yana Uğurcan Çakır'ın savunma arkasına attığı uzun toplarla atağa çıkmayı deniyor.

8' Deniz Türüç bu sefer diğer kanattan orta denedi ancak Singo araya girerek kornere gönderdi.

6' Deniz Türüç'ün ortasına Lemina müdahale ederek topu kornere gönderdi.

5' Muleka'nın ceza sahasının dışından denediği şutta araya savunma girdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı

İlgili Konular: #galatasaray #konyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber! Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray maçı için flaş iddia! 'Turu geçme şansı hâlâ yüzde 40'
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray maçı için flaş iddia! 'Turu geçme şansı hâlâ yüzde 40' Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, İtalyan ekibinin Galatasaray karşısında turu geçme şansının hâlâ yüzde 40 olduğunu söyledi.
Galatasaray Daikin, sahasında hata yapmadı!
Galatasaray Daikin, sahasında hata yapmadı! Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Zeren Spor'u 3-1 yendi.