Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray maçı için flaş iddia! 'Turu geçme şansı hala yüzde 40'

Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Galatasaray eşleşmesine dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Capello, ilk maçtaki 5-2'lik mağlubiyete rağmen Juventus'un Galatasaray karşısında tur şansının hala yüzde 40 olduğunu dile getirdi.

"BİR UMUDUM VAR"

İtalyan teknik adam, "Galatasaray'a karşı oynanacak rövanş maçında bir umudum var. Türkler, Torino'ya son 16 turuna çıktıklarına inanarak gelecekler ve Juventus'u hafife alma hatasına düşecekler. Elbette Osimhen ve arkadaşları olağanüstü hıza sahipler ancak Spalletti bunu engellemenin bir yolunu bulmak zorunda" dedi.

"ŞANSLARI YÜZDE 40"

Fabio Capello, "Bence Juventus'un turu geçme şansı hala yüzde 40. Juventus'un gururlu bir tepki göstereceğine inanıyorum ve güvenim tam" diye konuştu.

RÖVANŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçta sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.