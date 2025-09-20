Canlı Yayın: Trabzonspor - Gaziantep FK | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig'i 6. Haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor'un 10 puanı bulunuyor.
Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nın 9 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.
Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu
Gaziantep FK: Burak, Perez, Ndiaye, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Rodrigues
CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-1 GAZİANTEP FK
26' Kullanılan köşe vuruşunda Onuachu, Ozan Tufan'ın ön direkten sektirdiği topu değerlendiremedi.
22' Pina'nın içeriye çevirdiği topta müdahale savunmadan geldi. Dönen topu ise Muçi dışarıya yolladı.
14' SARI KART | Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası Badou Ndiaye, karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.
8' Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisinden vurduğu şutta kaleci Burak Bozan, topu rahatlıkla kontrol etti.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.