Carlo Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Real Madrid'in soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:01

Arda Güler, Real Madrid'in Mallorca'yı 1-0 mağlup ettiği maçta oynamayı beklerken mücadeleyi süre alamadan kapattı.

Arda'nın ikinci yarıda ısınmaya gitmesi hem Bernabeu tribünlerinde hem de Türkiye'de heyecanla karşılandı ve oyuna ne zaman gireceği merak konusu oldu. Ancak Carlo Ancelotti'nin tercihi Arda Güler olmadı ve genç yıldız bir kez daha forma giyememiş oldu.

Carlo Ancelotti

ANCELOTTI'NİN ARDA'YA SÖZLERİ

İspanya merkezli Defensa Central'da yer alan habere göre Carlo Ancelotti, Arda Güler ile soyunma odasında özel bir görüşme yaptı.

Ancelotti bu görüşmede, "Oynamayı hak etmiştin. Bugün, senin günün değilmiş ama yakında sıra sana gelecek. Bernabeu çimlerinde ısınmaya çıktın ve çok kısa süre içerisinde sahaya da çıkacaksın" ifadelerini kullandı.

Arda Güler

"YÜZDE 100 İYİLEŞTİ" RAPORU BEKLENİYOR

Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i 'pamuklara sardığı' ve sağlığıyla ilgili herhangi bir riskin alınmadığı belirtildi.

Arda Güler'in yüzde 100 iyileştiği raporu doktorlardan gelmeden önce Ancelotti'nin oynatma konusunda risk almaktan çekindiği ve kısa süre içerisinde sınırılı dakikalarla Arda'yı oynatmaya başlayacağı kaydedildi.