Carlo Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Real Madrid'in soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı!
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin karşılaşmada oynamayan Arda Güler'e soyunma odasında söylediği sözler ortaya çıktı.
Arda Güler, Real Madrid'in Mallorca'yı 1-0 mağlup ettiği maçta oynamayı beklerken mücadeleyi süre alamadan kapattı.
Arda'nın ikinci yarıda ısınmaya gitmesi hem Bernabeu tribünlerinde hem de Türkiye'de heyecanla karşılandı ve oyuna ne zaman gireceği merak konusu oldu. Ancak Carlo Ancelotti'nin tercihi Arda Güler olmadı ve genç yıldız bir kez daha forma giyememiş oldu.
Carlo Ancelotti
ANCELOTTI'NİN ARDA'YA SÖZLERİ
İspanya merkezli Defensa Central'da yer alan habere göre Carlo Ancelotti, Arda Güler ile soyunma odasında özel bir görüşme yaptı.
Ancelotti bu görüşmede, "Oynamayı hak etmiştin. Bugün, senin günün değilmiş ama yakında sıra sana gelecek. Bernabeu çimlerinde ısınmaya çıktın ve çok kısa süre içerisinde sahaya da çıkacaksın" ifadelerini kullandı.
Arda Güler
"YÜZDE 100 İYİLEŞTİ" RAPORU BEKLENİYOR
Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i 'pamuklara sardığı' ve sağlığıyla ilgili herhangi bir riskin alınmadığı belirtildi.
Arda Güler'in yüzde 100 iyileştiği raporu doktorlardan gelmeden önce Ancelotti'nin oynatma konusunda risk almaktan çekindiği ve kısa süre içerisinde sınırılı dakikalarla Arda'yı oynatmaya başlayacağı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukuksuzlukta ısrar!
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Yerel seçim öncesi kritik hamle
- İran'da peş peşe patlamalar
- Canlı yayına belinde silahla çıktı
- Dünyanın en pahalı semtleri: Türkiye'den bir yer listede
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu