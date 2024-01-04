Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: 'Real Madrid'in bugünü ve geleceği'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, 1-0 kazandıkları Mallorca karşılaşmasının ardından Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:13
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: 'Real Madrid'in bugünü ve geleceği'
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 1-0 kazandıkları Mallorca maçının ardından Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra kadroda yer alan Arda Güler'in süre bulmaması hakkındaki soruyu değerlendiren Ancelotti, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak" dedi.

Arda Güler

'REAL MADRID'İN GELECEĞİ'

Arda'nın Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Carlo Ancelotti, "Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu" ifadelerini kullandı.


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