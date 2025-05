Carlo Ancelotti'den Arda Güler ve ayrılık açıklaması! 'Geleceğim hakkında ayın 25'inde konuşacağım'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 14:37

Güncelleme: 03.05.2025 - 14:37

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti basın toplantısında kariyeri, Brezilya iddiaları, sezonun devamı ve Arda Güler ile ilgili konuştu.

İşt Carlo Ancelotti'nin açıklamaları...

“Şunu açıkça söyleyebilirim ki kulübüme, oyuncularıma ve taraftarlarıma çok düşkünüm. Geleceğim hakkında ayın 25'inde konuşacağım.

Bugünü düşünüyoruz, ne olursa olsun sonuna kadar, maçın son saniyesine kadar savaşabileceğimizi düşünüyoruz. Zorluklara rağmen, bu hafta çok sayıda eksiğimiz vardı, kazanabileceğimize inanıyoruz. Sadece her maça hazırlandığımı hissediyorum, bu da bize bu lig için daha fazla mücadele etme fırsatı veriyor.

Ben iyiyim, anladığım kadarıyla benim geleceğim hakkında konuşmak istiyorsunuz, bu sizinle benim aramda bir iletişim eksikliği. Ne yapmam gerektiğini, ne yapacağımı ve ne yaptığımı gayet iyi biliyorum, ki bu da bugün geleceğim hakkında konuşmak değil. Bugün sizi hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum ama umurumda değil.

Söylemeyeceğim, ne olacağını bilmiyorum ama her şeyiyle harika bir veda olacak, kulüple geçirdiğim altı yılda hiç kavga etmedim ve ne zaman olacağını bilmediğim son gün de etmeyeceğim. 25 Mayıs da olabilir, 2026 da...

Kulüple harika bir ilişkim var, bu haberlerin arkasında kulüp yok ve bunların çoğu doğru değil.

ARDA GÜLER'İN GELİŞİMİ

Arda Güler çok iyi gelişti. Daha da öne çıkıyor. Gelecekte daha da önemli olacak. Kalitesini gösteriyor ve daha istikrarlı hale geliyor. Harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu, çünkü Arda seviyesinde çok fazla orta saha oyuncusu yok.

Kişisel açıdan hayır; profesyonel açıdan ise her zamankinden daha karmaşık olduğu açık. Neredeyse mükemmel bir sezondan geliyoruz ve birçok zorluk yaşadık. Ancak beş maçımız kaldı ve her şey olabilir ama pes etmemiz mümkün değil. Bu beş maçı kazanmalı ve her şeyimizi vermeliyiz. Eğer kazanırsak sezonu değiştirebilir ve çok iyi bir sezon geçirmiş olabiliriz."