Carsen Edwards NBA'den Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu
Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Carsen Edwards'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Şutör gard arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Beko, yeni transferini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip son olarak NBA ekiplerinden Detroit Pistons'da forma giyen 24 yaşındaki ABD'li şutör gard Carsen Edwards ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı skorer Carsen Edwards (1998, 1.80) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Carsen Edwards'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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