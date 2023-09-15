Çaykur Rizespor, Janne-Pekka Laine'yi kadrosuna kattı!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 21:17

Güncelleme: 15.09.2023 - 21:17

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya Ligi ekiplerinden Haka ile oyuncunun transferi için anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Finlandiyalı orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon FC Haka ile 25 resmi maçta süre alan Janne-Pekka Laine bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı.