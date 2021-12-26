Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti

26 Aralık 2021 Pazar, 13:21

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çakır, 2007-2009 arasında Rize temsilcisinde başkanlık görevini yürütmüştü.