ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ'ı 81-78 yenerek yarı finale yükseldi.

Maça iyi başlayan BOTAŞ, Bejedi'nin basketleriyle ilk dakikalarda öne geçti. Çimsa ÇBK Mersin, molanın ardından etkili hücumlar ve art arda sayılar bulsa da ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

Molaların peş peşe alındığı ikinci çeyrekte top kayıplarını fırsata çeviren BOTAŞ, pota altından bulduğu sayılarla devreyi 37-29 üstün bitirdi.

YARI FİNALE YÜKSELDİ

Üçüncü çeyrekte konuk takımın Sventoraite ve Vanloo ile bulduğu sayılara BOTAŞ, Işılay Eğin'in iyi oyunuyla karşılık verdi. Ev sahibi ekip, final periyoduna 55-52 önde girdi.

Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Çimsa ÇBK Mersin, Burke ve Vanloo ile son bölümde etkili oldu. Maçın son 30 saniyesine konuk ekip 78-73 önde girdi. Ayşegül Ünal Uludağ ile serbest atış ve sonrasında top kaparak 3 sayılık basket bulan BOTAŞ, 24 saniye kala skora dengeyi getirdi: 78-78. Son hücumu iyi değerlendiren Çimsa ÇBK Mersin, karşılaşmayı 81-78 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.