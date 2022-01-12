Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacağını açıkladı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:57

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de yarışacacağını resmen duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Bölükbaşı, "Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey. İlk defa bindiğim bir otomobil oldu. Çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 Asya ilk katıldığım tek koltuklu yarıştı. 3-4 senede F3'ten F2'ye çıkışlar oluyor genelde. Bizim için çok hızlı bir süreç oldu." dedi.

Cem Bölükbaşı ayrıca "Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"BENZİNCİDE BİLE SORUYORLARDI"

Açıklamalarına devam eden başarılı sporcu, "Uzun zamandır bana çok soruluyordu. Benzincide bile görenler soruyordu. 1 hafta önce imzalar atıldı. Bizim için çok büyük bir adım. Formula 1 bu sezon 23 yarış olacak. 14 yarışta biz olacağız. Formula 2'nin en uzun takvimi. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor." diye konuştu.