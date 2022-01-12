Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacağını açıkladı
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de mücadele edeceğini açıkladı. Bölükbaşı, önümüzdeki sezon Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı ile yarışacak.
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de yarışacacağını resmen duyurdu.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Bölükbaşı, "Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey. İlk defa bindiğim bir otomobil oldu. Çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 Asya ilk katıldığım tek koltuklu yarıştı. 3-4 senede F3'ten F2'ye çıkışlar oluyor genelde. Bizim için çok hızlı bir süreç oldu." dedi.
Cem Bölükbaşı ayrıca "Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
"BENZİNCİDE BİLE SORUYORLARDI"
Açıklamalarına devam eden başarılı sporcu, "Uzun zamandır bana çok soruluyordu. Benzincide bile görenler soruyordu. 1 hafta önce imzalar atıldı. Bizim için çok büyük bir adım. Formula 1 bu sezon 23 yarış olacak. 14 yarışta biz olacağız. Formula 2'nin en uzun takvimi. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor." diye konuştu.
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