Cenk Özkacar: 'Montella öz güven verdi'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:42

Güncelleme: 13.10.2023 - 08:42

Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda Cenk Özkacar, maçın ardından açıklama yaptı.

Cenk Özkacar yaptığı açıklamada, "Önce kendimden başlayayım, sol bek ya da sol stoper oynamak herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Görev verilen yerde elimden geleni yapmaya hazırım. Hocaya teşekkür ederim. İçeride çok güzel bir hava var. Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım vardı. Şu anda çok mutluyuz. 3 gün sonra, bu maçı kazanmamızı taçlandıracak bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz." dedi.

Başarılı savunmacı, "Çok mutluyuz. Konya'daki atmosferin de çok güzel olacağını biliyoruz. Orada da galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadeleri kullandı.

Cenk Özkacar ayrıca, "Bu kısa sürede en çok şunu hissettim, hoca inanılmaz bir şekilde takıma öz güven aşıladı. Zor bir deplasmanda topa sahip olmaya çalışan, topsuz oyunda sona kadar mücadele eden bir takım vardı. Birlik, beraberlik duygusunuz bize geçirdi. Çok güzel bir ortam var. Umarım ilerleyen maçlarda daha iyi olacak ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.