Cezayir'de kutlamalar sırasında 2 kişi öldü
Cezayir'in FIFA Arap Kupası şampiyonluğu kutlamalarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Cezayir'in FIFA Arap Kupası şampiyonluğu kutlamalarında 2 kişinin kişi öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Cezayir Sivil Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dün akşam kutlamalar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, kitlesel kutlamalar sırasında 20 ve 24 yaşlarında iki gencin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası finalinde Tunus'u 2-0 yenen Cezayir, şampiyon olmuştu.
Dün akşam, Katar'da düzenlenen Arap Futbol Kupası'nda milli takımının ilk kez taç giymesinin ardından Cezayir sokakları büyük halk kutlamalarına sahne olmuştu.
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