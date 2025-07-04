Chelsea'de beklenen transfer resmiyet kazandı: 7 yıllık anlaşma

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren ve yoluna devam eden Chelsea bir transferi daha tamamladı.

Son olarak Brighton'dan Joao Pedro'yu kadrosuna katan İngiliz ekibi, hücum hattına yeni bir ismi ekledi.

Borussia Dortmund'dan Jamie Gittens'in transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Chelsea, genç futbolcuyu kadrosuna kattı. İki takım, Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce de transferi tamamlayabilmek için görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

Dortmund'dan yapılan açıklamada, Gittens'in transferi için Chelsea ile prensip anlaşmasına varıldığı ve son detayların görüşüldüğü belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre transfer 65 milyon Euro karşılığında tamamlandı ve Gittens 7 yıllık sözleşmeye imza attı.











