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Chelsea'de beklenen transfer resmiyet kazandı: 7 yıllık anlaşma

Chelsea'de beklenen transfer resmiyet kazandı: 7 yıllık anlaşma

4.07.2025 10:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Chelsea'de beklenen transfer resmiyet kazandı: 7 yıllık anlaşma

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Jamie Gittens'in transferi için Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardı. Enzo Maresca'nın ekibi yeni sezon öncesindeki yedinci transferini yaptı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren ve yoluna devam eden Chelsea bir transferi daha tamamladı.

Son olarak Brighton'dan Joao Pedro'yu kadrosuna katan İngiliz ekibi, hücum hattına yeni bir ismi ekledi.

Borussia Dortmund'dan Jamie Gittens'in transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Chelsea, genç futbolcuyu kadrosuna kattı.  İki takım, Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce de transferi tamamlayabilmek için görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

Dortmund'dan yapılan açıklamada, Gittens'in transferi için Chelsea ile prensip anlaşmasına varıldığı ve son detayların görüşüldüğü belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre transfer 65 milyon Euro karşılığında tamamlandı ve Gittens 7 yıllık sözleşmeye imza attı.




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