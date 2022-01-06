Chelsea, kupada final kapısını araladı
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Chelsea, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Chelsea, Tottenham ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 2-0 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kai Havertz ve 34. dakikada Davies (K.K) kaydetti.
Chelsea, bu sonuçla ikinci maç öncesi avantaj sağladı.
Chelsea ile Tottenham, ikinci maçta 12 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Hastanede endişelendiren görüntü
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama
- e-Devlet'te yeni uygulama
- Alkole büyük zam! İşte yeni fiyatlar
- Özdağ'dan olay 'İmamoğlu' iddiası
- Karantina süreleri neden düşürüldü?
- İşte en çok beğenilen siyasiler
- İBB'de müfettişlerin istediği üç dosya
- Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste