Chicago Bulls deplasmanda güldü: 3 maçlık seri yakaladı!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 23:34

Güncelleme: 06.04.2025 - 23:34

NBA'de Chicago Bulls, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Charlotte Hornets'i 131-117 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.



Chicago Bulls'ta Coby White 37 sayı 5 asist, Josh Giddey 23 sayı 10 ribaund, Nicola Vucevic 16 sayı 11 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı.

GIDDEY'DEN DOUBLE-DOUBLE

Charlotte Hornets'te ise Mark Williams 22 sayı 9 asist, KJ Simpson 18 sayı 7 asistle maçı tamamladı.



Charlotte Hornets bir sonraki maçında sahasında Memphis Grizzlies ile karşılaşırken Chicago Bulls deplasmanda Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.