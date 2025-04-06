Chicago Bulls deplasmanda güldü: 3 maçlık seri yakaladı!
Chicago Bulls, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets'i 131-117 mağlup etti.
NBA'de Chicago Bulls, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Charlotte Hornets'i 131-117 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Chicago Bulls'ta Coby White 37 sayı 5 asist, Josh Giddey 23 sayı 10 ribaund, Nicola Vucevic 16 sayı 11 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı.
GIDDEY'DEN DOUBLE-DOUBLE
Charlotte Hornets'te ise Mark Williams 22 sayı 9 asist, KJ Simpson 18 sayı 7 asistle maçı tamamladı.
Charlotte Hornets bir sonraki maçında sahasında Memphis Grizzlies ile karşılaşırken Chicago Bulls deplasmanda Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.
Etiketler: #Chicago Bulls #charlotte hornets #nba
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