NBA maçında kavga çıktı: 7 kişi oyundan atıldı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'un Detroit Pistons'ı ağırladığı mücadelede oyuncular arasında kavga çıktı. Mücadelede çıkan teknik faul sayısı ise NBA tarihlerine geçti.
Minnesota Timberwolves'un Detroit Pistons karşısında aldığı 123-104'lük galibiyete, ikinci çeyrekte patlak veren gerginlik damga vurdu. Maçın ikinci çeyreğinde yaşanan skandal niteliğindeki kavga, beş oyuncu ve iki koçun oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlandı.
Detroit cephesinde başantrenör J.B. Bickerstaff ile birlikte pivot Isaiah Stewart, forvet Ron Holland II ve guard Marcus Sasser diskalifiye edilirken, Minnesota'dan ise forvet Naz Reid ve guard Donte DiVincenzo oyundan atıldı. Ayrıca Timberwolves yardımcı antrenörü Pablo Prigioni de hakemler tarafından saha dışına gönderildi.
PARKEDE ARBEDE YAŞANDI
Olay, ikinci çeyrekte bitime 8:36 kala Detroit'in 39-30 önde olduğu sırada patlak verdi. Stewart, daha önce DiVincenzo ile yaşadığı temas sonrası teknik faul almıştı. Ardından Holland II, Reid'in elinden topu agresif bir şekilde çalmaya çalışınca faul düdüğü çaldı. Bu anın ardından ikili arasında sözlü tartışma başladı ve DiVincenzo, Holland'ın formasından tutarak araya girdi. Kısa sürede olay büyüyerek her iki takımın tüm sahadaki oyuncuları, bazı antrenörler ve sağlık ekiplerini kapsayan büyük bir arbede haline dönüştü.
Olaylar yatıştırılmaya çalışılırken, Bickerstaff ile Prigioni'nin birbirlerine sert sözler söylediği ve takım yetkilileri tarafından zorla ayrıldıkları görüldü.
Kavganın yaşandığı anlar, Timberwolves'un yeni sahibi Alex Rodriguez'in hemen yakınında meydana geldi. Eski beyzbol yıldızı, olayların ardından yerinden kalkarak saha kenarında bulunan bir genç taraftar için yardım çağrısında bulundu. Gencin yaşanan olaylar sırasında kalabalık arasında sıkıştığı ve duruma müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.
12 TEKNİK FAUL
Maçta toplamda 12 teknik faul çalındı. Bu, OptaSTATS verilerine göre 23 Mart 2005'ten bu yana bir NBA maçında görülen en yüksek teknik faul sayısı olarak kayıtlara geçti.
Maç sonunda konuşan Detroit Pistons koçu J.B. Bickerstaff, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:
"Açıkçası işler kontrolden çıktı. Ancak oyuncuların birbirlerini koruması ve takım ruhunu göstermesi bizim için önemli. Soyunma odamızda birbirimizi kollamak bir prensiptir."
Minnesota koçu Chris Finch ise rakibin fiziksel oyun tarzına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Oyun başından itibaren aşırı fiziksel geçti. Elbette rakibin sert oynayacağını biliyorduk ama bir noktada oyuncular kendi adaletlerini sağlamaya çalışıyor. Bu asla görmek istemediğimiz bir şey."
NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
LA Clippers 122-127 Cleveland Cavaliers
Portland Trail Blazers 93-110 New York Knicks
Atlanta Hawks 145-124 Milwaukee Bucks
Charlotte Hornets 94-98 New Orleans Pelicans
Golden State Warriors 148-106 San Antonio Spurs
Toronto Raptors 127-109 Philadelphia 76ers
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