Çift sözleşme nedeniyle UEFA’nın bilgi istediği öne sürüldü: Kerem’e ceza ihtimali

9.10.2025 04:00:00
Hilmi Türkay
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinde biri TFF’ye gönderilen, diğeri şirket üzerinden yapılan olmak üzere iki ayrı sözleşme imzaladığı iddia edildi. UEFA’nın konuyla ilgili TFF’den bilgi istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Milli futbolcunun F.Bahçe ile iki sözleşme imzaladığı kamuoyuna yansımıştı.

Bunlardan birinin asgari ücreti kapsayan ve TFF’ye yollanan mukavele, diğerinin F.Bahçe eski yöneticisi Hakan Safi’nin yaptığı ve şirketini kapsayan yıllık 8 milyon 750 bin Avro’luk sözleşme olduğu öğrenildi.

Çift sözleşme konusunda çıkan haberlerle ilgili UEFA’nın TFF’den bilgi istediği kaydedildi. TFF kendi hukukçularıyla bir değerlendirme yapıyor. Sarı-Lacivertli yönetimin de uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istediği bildirildi. Yapılacak bilgilendirme sonrası UEFA’nın F.Bahçe’ye ve Kerem’e ceza verme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Transfere imza atan eski yönetici Hakan Safi, TFF’ye danışıp olur aldıktan sonra kontratın yapıldığının ısrarla altını çizdi. 

