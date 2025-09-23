Çorum FK ve Serikspor, puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Çorum FK, Serik Spor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 63. dakikada Yusuf Erdoğan kaydederken konuk ekibin golü ise 58. dakikada Ilya Berkovsky'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Çorum FK, 14 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Serikspor ise 11 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Çorum FK, Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Serikspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.