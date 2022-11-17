Cristiano Ronaldo'nun, Manchester City ile ilgili transfer iddiasını kulüp yalanladı

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:36

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajın yankıları sürüyor. Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda 2021 yazında Manchester United'a imza atmadan önce City'den teklif aldığını, kendisini ikna etmek için teknik direktör Pep Guardiola'nın da devreye girdiğini ifade etti.

"PEP GUARDIOLA, BENİ İKNA ETMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Portekizli yıldız, "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu" dedi.

CITY'DEN CEVAP GELDİ...

ESPN'in haberine göre Ronaldo'nun bu açıklamasının ardından Premier Lig devi Manchester City, iddianın gerçek olmadığını belirtti.

Kulübe yakın kaynaklar, "Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e transfer olmaya yakındım" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Manchester City'ye yakın kaynakların, Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester United'a transfer olduğu dönem Portekizli yıldızla ilgi olduğunu doğruladığı belirtildi. Ancak kaynakların, bu durumun Ronaldo'nun söylediği gibi "yakın" olmadığını söylediği kaydedildi.