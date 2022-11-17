CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara spor basınıyla buluştu

17 Kasım 2022 Perşembe, 13:05

CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, Ankara spor basınıyla bir araya geldi. Çukurambar'daki bir iş merkezinde düzenlenen sohbet toplantısına Ankara'da spor alanında görev yapan basın mensupları katıldı.

Kenan Nuhut, yaptığı açıklamada, spor basınıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İnsanların politika ya da ekonomiyle ilgilenseler de gazeteleri genellikle spor sayfasından okumaya başladığına dikkati çeken Nuhut, "Siyasi partilerin içinde spor kurulu olan yegane Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde kurulan Spor Kurulu'nun amacı siyaset yapma değil tam tersine siyasetin spora katkılarını tartışmaktır" ifadelerini kullandı.

Spor uzmanlarının yoğun şekilde çalışarak spor politikalarının oluşturulmasında kendilerine faydalı olduğunu dile getiren Nuhut, "Sporun siyasetten biraz daha uzaklaşmasını, spor politikalarının ortak bir mesele olduğunu, 'ayrı ayrı partiler ayrı ayrı düşünüyoruz'dan ziyade gençliğe ne kadar hizmet verebiliriz onun arayışı içindeyiz. Bundan bütün kalbinizle emin olabilirsiniz" diye konuştu.

CHP Spor Kurulu Başkanı ve üyeleri, konuşmaların ardından basın mensuplarıyla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.