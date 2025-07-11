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Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden men edildi

Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden men edildi

11.07.2025 19:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden men edildi

Crystal Palace, çok kulüplü sahiplik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden çıkarıldı ve yerine Nottingham Forest alındı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kuralları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayacak. 

FA Cup şampiyonu olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Crystal Palace'ın, ABD'li iş insanı John Textor'un ortak olduğu bir başka kulüp olan Fransız temsilcisi Lyon ile aynı turnuvada mücadele etmesine izin verilmedi.

UEFA, kural ihlali nedeniyle Crystal Palace'ın Avrupa Ligi katılımını iptal etti ve yerine Premier Lig'den Nottingham Forest'ı turnuvaya dahil etti.

Crystal Palace ise 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak. UEFA kurallarına göre aynı kişinin sahip olduğu iki kulüp, aynı Avrupa organizasyonunda yer alamıyor.

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