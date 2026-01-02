Cumhuriyet Gazetesi Logo
Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!

Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!

2.01.2026 19:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!

Crystal Palace, Tottenham'dan 24 yaşındaki futbolcu Brennan Johnson'ı kadrosuna kattı.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hücum hattına takviyede bulundu. Crystal Palace, Tottenham forması giyen Brennan Johnson ile anlaşma sağladı.

Brennan Johnson'ın transferinin kulüp rekoru kıran bir anlaşmayla gerçekleştiği aktarıldı. 

Brennan Johnson ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Brennan Johnson, bu sezon Tottenham'da 21 maça çıktı. Galli sağ kanat, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

İlgili Konular: #transfer #tottenham #crystal palace

İlgili Haberler

Crystal Palace ile Fulham yenişemedi!
Crystal Palace ile Fulham yenişemedi! Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester United, Palace deplasmanında geriden gelip kazandı!
Manchester United, Palace deplasmanında geriden gelip kazandı! İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Crystal Palace, ligde bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.
Crystal Palace, deplasmanda Fulham'ı devirdi!
Crystal Palace, deplasmanda Fulham'ı devirdi! İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Crystal Palace, Fulham'ı deplasmanda 2-1 yendi.