Crystal Palace, West Ham'ı deplasmanda devirdi!
İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Crystal Palace, deplasmanda West Ham'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Crystal Palace, deplasmanda West Ham ile karşılaştı.
London Stadium'da oynanan maçı Crystal Palace 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Wilfried Zaha ve 90+4. dakikada Michael Akpovie kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 19'a çıkardı. West Ham ise 14'te kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Leicester City'yi konuk edecek. Crystal Palace ise Nottingham Forest'i ağırlayacak.
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