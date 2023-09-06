Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj!

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, taraftarlara mesaj yolladı.

Yayınlanma: 06.09.2023 - 23:32
Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj!
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Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Davinson burada. Bu ailenin bir parçası olmak memnuyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, yıldız oyuncuyu Tottenham'dan 9 milyon euro karşılığında transfer etti.

Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Sanchez'e 3.2 milyon euro verecek.


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