Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj!
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, taraftarlara mesaj yolladı.
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Davinson burada. Bu ailenin bir parçası olmak memnuyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
?? Yeni transferimiz @daosanchez26, Büyük Galatasaray Taraftarı ile buluşmak için sabırsızlanıyor! ???? pic.twitter.com/u6ZUD2yEYG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2023
Galatasaray, yıldız oyuncuyu Tottenham'dan 9 milyon euro karşılığında transfer etti.
Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Sanchez'e 3.2 milyon euro verecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı
- Zengin kadınları dolandıran Türk gözaltına alındı
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı
- 'Türkiye'de mutlaka var, çok kısa sürede yayılabilir'
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu
- Hisse alanlar patron kesildi, çalışanlar isyan etti!