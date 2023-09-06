Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 23:32

Güncelleme: 06.09.2023 - 23:32

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Davinson burada. Bu ailenin bir parçası olmak memnuyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

?? Yeni transferimiz @daosanchez26, Büyük Galatasaray Taraftarı ile buluşmak için sabırsızlanıyor! ???? pic.twitter.com/u6ZUD2yEYG — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2023

Galatasaray, yıldız oyuncuyu Tottenham'dan 9 milyon euro karşılığında transfer etti.

Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Sanchez'e 3.2 milyon euro verecek.