Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deniz Gül Porto'yu şampiyonluğa taşıyor!

27.04.2026 00:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Estrela'yı 2-1 mağlup etti.

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Estrela ile Porto karşı karşıya geldi. Jose Gomes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül attı.

PUAN FARKI 7 OLDU

Estrela'nın golü 79. dakikada Jovane'den geldi.

Porto, bu galibiyetin ardından puanını 82'ye yükseltti ve bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde zirve yer aldı.

Estrela ise 28 puanla küme düşme hattının 1 basamak üstünde kaldı.

Porto, gelecek hafta Alverca'yı konuk edecek. Estrela ise Moreirense deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #porto #Estrela #Deniz Gül

