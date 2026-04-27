Deniz Gül Porto'yu şampiyonluğa taşıyor!

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Estrela ile Porto karşı karşıya geldi. Jose Gomes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül attı.
PUAN FARKI 7 OLDU
Estrela'nın golü 79. dakikada Jovane'den geldi.
Porto, bu galibiyetin ardından puanını 82'ye yükseltti ve bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde zirve yer aldı.
Estrela ise 28 puanla küme düşme hattının 1 basamak üstünde kaldı.
Porto, gelecek hafta Alverca'yı konuk edecek. Estrela ise Moreirense deplasmanına gidecek.